Xamã fez o show de abertura da ‘29ª Expo Sapucaia’

Sobre o município

Localização: Mesorregião Sul-Fluminense do Estado do Rio de Janeiro Coordenadas: 21° 59' 42" S 42° 54' 50". População estimada (2016): 17.604 pessoas. Clima Tropical de Altitude Cwa (temperado úmido com inverno seco e verão quente). 1º Distrito: Sapucaia. 2º Distrito: Anta; 3º Distrito: Nossa Senhora de Aparecida; 4º Distrito: Jamapará e 5º Distrito: Vila do Pião.