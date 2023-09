‘Resenha’ e ‘Santa Rita’ foram os grandes Campeões do Campeonato no ‘Vassourão’

O “Vassourão”, maior campeonato de futebol de várzea terminou no domingo, 10 de setembro, no Campo Jorge Eduardo, no Espaço Comunitário Dr. Miguel Belmiro de Souza. Foram quatro jogos valendo 3º lugar, 2º lugar e grande campeão. Foram disputados 4 jogos, dois da categoria master e dois da categoria livre.

No categoria master (veterano) o 3° lugar foi conquistado pelo time Real Banqueta que venceu a equipe do Planet Hall. O Campeão da categoria a equipe do Santa Rita por 4 a 3 contra a equipe do Santa Rosa. A partida terminou empatada em 3 a 3 sendo decida nos pênaltis.

Na categoria livre (aberto) o 3° lugar foi conquistado pelo time Fora de Forma, que venceu o atual campeão, Debreceni da cidade do Carmo por 5 a zero. O Grande Campeão da categoria a equipe do Resenha por 2 a 1 contra a equipe do São José.

Um grande número de pessoas compareceu ao local para assistir aos jogos que foram emocionantes. O Prefeito Miguel Belmiro de Souza Júnior esteve assistindo as partidas no local juntamente com a primeira Dama Glaciele Silva Souza (Secretária de Assistência Social), Rodrigo Henriques (Secretário de Administração) e Pablo Teófilo (Secretário de Cultura, Esportes, Lazer e Turismo).

Receberam Troféus de “Melhor Goleiro” do Campeonato: Veterano: Fernando do Santa Rita e Livre: Tim do São Jose. Já os artilheiros do Campeonato que também receberam Troféus foram: André – Time Santa Rita (Veterano) e Allan – Time Fora de Forma (Aberto).

A entrega de Troféus e Medalhas aos Campeões, Vice e Terceiro Lugar foram feitas pelo Prefeito Municipal e pelo Presidente da Câmara, Vereador Mateus Cruz que também compareceu ao evento. O Secretário Pablo Teófilo agradeceu a participação dos muitos times que participaram do certame manifestando também seu agradecimento as Secretarias Municipais e em especial aos Servidores da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo.

A Prefeitura e a organização do Campeonato Vassourão entregaram placas de homenagem póstuma ao radialista e atleta Errol de Almeida e a José Maurício que dirigia uma escolinha de futebol na cidade, ambos falecidos este ano. As finais do Vassourão começaram as 8 horas sendo o evento encerrado próximo das 18 horas. Mais uma vez o campeonato mostrou porque é considerado o maior de sua categoria em toda a região.