Parceria entre Prefeitura e Polícia Civil: 304 Carteiras de Identidade foram emitidas em dois dias

A parceria entre a Prefeitura de Além Paraíba e a Polícia Civil de Além Paraíba para emissão de Carteiras de Identidade foi exitosamente realizada nos dia 14 e 15 de setembro de 2023, no Cine Teatro Brasil.

A Prefeitura cuidou de toda a estrutura para a realização do mutirão da Carteira de Identidade e a Policia encaminhou uma competente equipe de Policiais identificadores para atender a população.

Nestes dois dias, 304 Carteiras de Identidade foram emitidas, (primeira e segunda via). Todas as pessoas que foram até o Cine Brasil com os documentos exigidos foram atendidos e puderam emitir o documento indispensável a todos.

A Administração Municipal agradeceu a Polícia Civil, aos servidores envolvidos no mutirão e afirmou que pretende realizar importantes mutirões para que a população que ainda não tenha determinados documentos tenha essa possibilidade.