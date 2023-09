Brasil enfrentará calor intenso nos próximos dias

O MetSul alerta para temperaturas entre 40°C e 45°C em várias regiões do país devido a uma forte onda de calor. Uma massa de ar quente está bloqueando as frentes frias, afetando o Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, Sul, Rondônia, Tocantins, Pará e Amazonas. São Paulo pode quebrar recordes, com máximas próximas a 40ºC!

Com o calor intenso que se aproxima, lembre-se de tomar medidas para se manter seguro e confortável:

Hidrate-se: Beba bastante água ao longo do dia para evitar a desidratação. Água de coco e sucos naturais também são ótimas opções.

Proteção solar: Use protetor solar para proteger sua pele dos raios ultravioleta. Não esqueça de reaplicá-lo ao longo do dia.

Vestuário adequado: Opte por roupas leves e de cores claras para ajudar a refletir o calor. Use chapéu e óculos de sol para proteger-se ainda mais.

Evite o sol forte: Fique na sombra durante as horas mais quentes do dia, geralmente entre as 10h e as 16h.

Ar condicionado e ventilação: Se possível, fique em ambientes com ar condicionado ou use ventiladores para refrescar a casa.

Alimentação leve: Opte por refeições leves e evite comidas pesadas que possam aumentar o desconforto no calor.

Atenção especial a crianças e idosos: Eles são mais suscetíveis ao calor, então mantenha-os bem hidratados e confortáveis.

Evite esforços físicos excessivos: Tente não se envolver em atividades físicas intensas nas horas mais quentes do dia.

Esteja preparado para emergências: Esteja ciente dos sinais de insolação e exaustão pelo calor, como tontura, náusea e sudorese excessiva. Caso alguém apresente esses sintomas, procure ajuda médica imediatamente.

Fique atento às dicas de proteção contra o calor. Mantenha-se seguro e aproveite o verão!