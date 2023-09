Pirapetinga: DJ é morto após se negar a tocar música em baile

Um DJ foi morto a tiros após discussão em um baile funk realizado em Pirapetinga, na Zona da Mata mineira. Conforme informações da Polícia Militar, os envolvidos no crime teriam discutido com o DJ José Mario Ribeiro Duarte, conhecido como Mario DJ, que teria se negado a tocar mais uma música durante a festa que ocorria no Bar do Branco, no Bairro 2000. O caso aconteceu no dia 15 de julho.

Segundo testemunhas, logo após a discussão, a vítima deslocou-se para casa, na Rua Josefina Ribeiro, no Bairro Santa Luzia, no município vizinho de Santo Antônio de Pádua, já no estado do Rio de Janeiro. O DJ foi surpreendido pelos suspeitos, que o retiraram do imóvel e o mataram a tiros.

DJ Mario Duarte foi morto depois de tocar em Pirapetinga — Foto: Redes Sociais/Reprodução

Um homem que estaria na festa foi reconhecido pelas testemunhas como um dos autores do crime. Ele também teria ameaçado as testemunhas de morte.

O suspeito fugiu em direção a Minas, e, após buscas das polícias Militar de Minas Gerais e Rio de Janeiro, acabou preso no Bairro Santa Terezinha, em Estrela Dalva (MG). Um outro homem também teria sido detido no mesmo endereço.

O 36º Batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro divulgou que houve a prisão de um terceiro envolvido, em endereço não informado pela corporação.