Filho agride o pai e é preso por tráfico de drogas em Volta Grande

Geral Há 1 ano Em Volta Grande - MG Volta-grandense morre após cirurgia de retirada de tumor de 46kg Paciente de 45 anos foi operada no dia 31 de agosto depois de dar entrada no Hospital São José do Avaí com falta de ar. Ela teria alta da CTI nesta segunda (12), mas teve uma parada cardíaca no domingo (11).