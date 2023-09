Esporte Clube Independente realizou o ‘1º Indepa Fest Tênis’

Esporte Há 3 dias Em Esporte Ricardo Leal Dutra é bicampeão Panamericano e campeão do JEMG de Karatê Nesse ano de 2023, ele conseguiu vários títulos, entre eles estão: Campeão Mineiro, Campeão Brasileiro, Campeão Panamericano , Campeão do JEMG e Campeão da Copa CEKS.

Esporte Há 6 dias Em Esporte ‘Resenha’ e ‘Santa Rita’ foram os grandes Campeões do Campeonato no ‘Vassourão’ Foram quatro jogos valendo 3º lugar, 2º lugar e grande campeão. Foram disputados 4 jogos, dois da categoria master e dois da categoria livre.