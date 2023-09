Ilha do Lazareto ganha novo espaço gastronômico: 'Anexo' Espetaria e Restaurante

Na próxima sexta-feira, 22 de setembro, a partir das 18h, vai acontecer a grande inauguração do ‘ANEXO- Espetaria e Restaurante’, na Ilha do Lazareto.

O ‘Anexo’ vem chegando com o intuito de trazer um ambiente mais descolado e, ao mesmo tempo, aconchegante e familiar para a população de Além Paraíba e região. Além do ambiente moderno e acolhedor, o destaque do ANEXO será a sua cozinha, com um cardápio incrível e variado com espetinhos individuais ou petiscos para compartilhar, e, em breve, pratos executivos.

Os jovens proprietários do novo empreendimento, Victor Filgueiras e Hermínio Zamboni adiantam que já preparam um cardápio totalmente variado para todos os gostos, que vai desde a tradicional batata frita até a costela australiana – "Costela do Outback".

Uma equipe de profissionais já foi formada e capacitada para oferecer aos clientes uma experiência gastronômica única e inesquecível.

As bebidas do bar serão cuidadosamente preparadas por bartenders que adicionarão um toque de sofisticação aos drinques e apetitivos deliciosos que vão ganhar o coração e o paladar dos frequentadores da casa.

A cerveja gelada, é claro, também vai fazer parte das bebidas – as marcas mais conhecidas estarão disponíveis.

A grande novidade do ‘Anexo Espetaria e Restaurante’ para os clientes de Além Paraíba e toda região é a exclusividade do Chopp Heineken.

- "Além da comida incrível, drinks e bebidas, nossa equipe do ‘Anexo’ também se esforçou para criar um ambiente aconchegante e acolhedor desde a decoração até a música ambiente. Tudo foi cuidadosamente planejado para garantir que os frequentadores se sintam como se estivessem em casa, apreciando deliciosos pratos” – enfatizam os empresários Victor e Hermínio à reportagem do Jornal AGORA.

A inauguração de um espaço é mais do que apenas ‘cortar a fita’: é o começo de uma história emocionante de diversão e convívio.

A grande inauguração acontece na sexta-feira, 22 de setembro, e terá música ao vivo com o cantor Vinícius Abreu.

O ‘Anexo Espetaria e Restaurante’ fica localizado na avenida Dr. José Avelino de Freitas, 125 - Ilha do Lazareto, Além Paraíba – (ENTRE O DIGÃO LANCHES e o ELLEGANCE HALL)