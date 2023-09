Vigilância Sanitária alerta: casos de Covid em Além Paraíba disparam

A Prefeitura Municipal de Além Paraíba juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária emitiram uma Nota Informativa, na manhã de quinta-feira, 21 de setembro, alertando a população a respeito do aumento significativo de casos de casos de COVID no município.

Segue, abaixo, a Nota Informativa da PMAP:

NOTA INFORMATIVA



Aumento de Casos de COVID-19 no Município de Além Paraíba



Prezada comunidade de Além Paraíba,



Informamos que temos observado um aumento significativo nos casos de COVID-19 em nosso município. É essencial que todos estejam vigilantes e tomemos medidas para conter a propagação do vírus.

Recomendações Importantes:

1- Vacinação para Todas as Faixas Etárias: Ressaltamos a necessidade de que todos, independentemente da idade, busquem a vacinação contra a COVID-19. As vacinas disponíveis têm se mostrado eficazes na prevenção de casos graves e hospitalizações.



2- Testes Rápidos para Sintomáticos: As estratégias de saúde da família continuam realizando testes rápidos para COVID-19 para aqueles que apresentam sintomas compatíveis com a doença. Caso esteja sintomático, procure imediatamente uma unidade de saúde para avaliação e, se necessário, realização do teste.



3- Uso de Máscaras: Reforçamos a importância do uso adequado de máscaras em espaços públicos e privado. Utilize máscara de proteção facial sempre que estiver em locais com outras pessoas, principalmente em ambientes fechados.

Medidas de Distanciamento Social: Mantenha o distanciamento social sempre que possível. Evite aglomerações e siga as orientações das autoridades de saúde.

Higienização das Mãos: Lave as mãos frequentemente com água e sabão ou utilize álcool em gel 70% para higienização.

Acompanhamento de Fontes Oficiais: Mantenha-se informado através de fontes oficiais, como o site da Prefeitura de Além Paraíba e comunicados dos órgãos de saúde.

Estamos empenhados em conter a propagação do vírus e proteger a saúde de nossa comunidade. Contamos com a colaboração de todos para enfrentarmos junto esse desafio.



Prefeitura Municipal de Além Paraíba/ Secretaria Municipal de Saúde/ Vigilância em Saúde