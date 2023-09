140 anos de Além Paraíba: Desfile de 28 de setembro volta a ser no centro da cidade

Além do método próprio de ensino, o CCAA também aborda em sala de aulas temas importantíssimos do nosso dia-a-dia.

Educação Há 2 dias Em Educação CCAA trabalha o tema do 'Setembro Amarelo' com seus alunos Além do método próprio de ensino, o CCAA também aborda em sala de aulas temas importantíssimos do nosso dia-a-dia.

O IF é uma instituição de ensino público, especializada na oferta de educação profissional e tecnológica e, se vier para Além Paraíba, pode transformar a cidade, com educação pública gratuita e de alta qualidade.

Educação Há 3 semanas Em Educação Abaixo-assinado pede instalação de escola federal em Além Paraíba O IF é uma instituição de ensino público, especializada na oferta de educação profissional e tecnológica e, se vier para Além Paraíba, pode transformar a cidade, com educação pública gratuita e de alta qualidade.