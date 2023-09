Ricardo Leal Dutra é bicampeão Panamericano e campeão do JEMG de Karatê

O karateca Ricardo Leal Dutra, 12 anos, novamente conquistou mais títulos.

Ele se tornou Campeão Panamericano de Karatê pela JKA ( Associação Japonesa de Karatê) , no campeonato realizado em Bogotá, Colômbia nos dias 19 e 20 de Agosto de 2023.

Com mais esse título, ele se tornou Bi Campeão Panamericano de Karatê, pois também venceu o Pan em 2022, na cidade de Santiago, Chile.

Ricardo é karateca da Seleção Brasileira de Karatê da JKA , presidida pelo sensei Yoshizo Machida, e está muito cotado para representar o Brasil no Campeonato Mundial de 2024 no Japão.

Ricardo também foi Campeão do JEMG ( Jogos Estudantis de Minas Gerais) , na etapa Estadual, evento realizado na cidade de Uberaba no dia 05 de Agosto de 2023 , sendo acompanhado na competição pelo professor de Educação Física Luiz Roberto Garcia ( "Xereta" ) Lembrando que a cidade de Além Paraiba sediou a etapa micro regional.

Com essa vitória no JEMG, ele irá representar o estado de Minas Gerais, pela Cnec , no JEBS ( Jogos Estudantis Brasileiros). Ele é o único estudante-atleta de Além Paraiba que competirá no JEBs, nunca competido por outro atleta alemparaibano anteriormente, que será realizado em Novembro na cidade de Brasília. O JEBs é a maior competição escolar do Brasil, em que os melhores estudantes-atletas de cada estado se reúnem para competirem . No caso do Karatê, era apenas uma vaga no total de 69 karatecas de todo estado de Minas Gerais.

Nesse ano de 2023, ele conseguiu vários títulos, entre eles estão: Campeão Mineiro, Campeão Brasileiro, Campeão Panamericano , Campeão do JEMG e Campeão da Copa CEKS.

Ricardo é filho do médico alemparaibano Dr. Luciano Dutra Rodrigues e da administradora Josimara Batista Leal Dutra , que sempre o incentivam cada dia mais e acompanham em todos os campeonatos.

Para ajudar nos custos das despesas do Panamericano , a equipe CEKS ( academia que pertence e que possui os Sensei Fernando Macedo e Carol Zampa ), fez uma rifa solidária antes da viagem .

Apesar de não receber incentivo do setor público de Além Paraiba , o nosso menino karateca de ouro está se consolidando como um dos principais karatecas do Brasil.

Treinando praticamente na garagem de sua casa, Ricardo , além de possuir enorme talento, é muito dedicado, inteligente, amigo e tem um caráter exemplar.