Primeira etapa das obras do trem turístico que ligará Rio de Janeiro a Minas Gerais é concluída

Mais uma etapa das obras do primeiro módulo do trem turístico “Rio-Minas”, que liga os dois estados da região Sudeste, foi concluída. Até o momento, 37 quilômetros do trecho entre Três Rios-Sapucaia (RJ) e o município de Chiador (MG) estão prontos. A previsão é de que a locomotiva do trem turístico entre em funcionamento no final deste ano, após a assinatura do Contrato de Operação Específico – que dá o direito de trafegar -, segundo a presidente da Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) Amigos do Trem, Cyntia do Nascimento.

A linha, cujo trajeto completo liga Cataguases a Três Rios, tem 168 quilômetros, que serão percorridos por 15 carros de passageiros, sendo que cada deles, terá 9 composições. Ao todo, o trem turístico “Rio-Minas” terá capacidade de transportar até 837 passageiros por viagem.

As locomotivas, carros de passageiros e vagões estão passando por revitalização para atender às demandas da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Também estão sendo realizados pinturas, trabalhos de funilaria e outros ajustes para integrá-los ao projeto do trem turístico.

Com o término do atual módulo, as ações da OSCIP Amigos do Trem serão voltadas para o estabelecimento de parcerias com os municípios de Além Paraíba, Volta Grande, Recreio, Leopoldina e Cataguases, conforme explicou Cynthia: “Temos realizado reuniões regulares com empresários locais e de municípios vizinhos, com o objetivo de estabelecer parcerias e identificar pontos turísticos que possam ser integrados ao projeto”.

A expectativa da Amigos do Trem é de que o início das operações, entre Três Rios, Chiador e Sapucaia, resulte na abertura de 250 postos de trabalho, além de outros 40 na própria entidade. “Geração de emprego e renda, valorização do turismo nos municípios, capacitação de pessoas, tudo isso tem o valor social. As cidades fizeram toda a reformulação da hotelaria e comércio”, disse a presidente da OSCIP.

Iniciado em 2016, o projeto para implantação do trem turístico “Rio Minas” foi idealizado por Paulo Henrique do Nascimento, falecido em 2018, aos 45 anos, em decorrência de um câncer.

Naquele ano foi realizada uma viagem teste do trem, que passará por oito cidades em seu trajeto completo, fazendo do passeio o maior trajeto turístico ferroviário brasileiro.

