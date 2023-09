Eletrobrás Furnas promoveu plantio de mudas da Mata Atlântica

A Eletrobrás Furnas promoveu ontem, quinta-feira, Dia da Árvore (21/9), ação socioambiental para plantio de mudas da Mata Atlântica, na região próxima à Usina Hidrelétrica de Simplício, no Vale do Paraíba (MG). Com o objetivo de favorecer a presença da ave cuitelão (Jacamaralcyon tridactyla), espécie endêmica da região e ameaçada de extinção devido à destruição de seu habitat natural, a iniciativa teve também função educativa e contou com a participação de alunos do Colégio Estadual Maurício de Abreu, de Sapucaia (RJ).

Duas turmas de crianças e adolescentes, de Ensino Fundamental e Médio, além de voluntários da empresa, participaram de plantios de mudas, realizados em dois turnos. A ação foi coordenada pela Waita – Instituto de Pesquisa e Conservação, instituição apoiada pela Eletrobras Furnas, que fez a preparação do terreno, de aproximadamente 1 hectare nas imediações da usina e próximo ao Rio do Peixe, para receber a nova vegetação.

Durante a ação, monitores deram explicações aos estudantes sobre a necessidade de preservar o meio ambiente e o planeta e também divulgaram informações referentes ao cuitelão e às mudas plantadas, espécies como angico, ipê amarelo, garapeira, embaúba, ingá, taiuva, canafistula, faveiro e camboatá, todas de ocorrência da Mata Atlântica.

A maior parte das mudas foram produzidas pelas próprias crianças, em um evento realizado em julho deste ano, dentro das atividades de conservação do cuitelão. Para demonstrar seu apoio ao projeto e à data comemorativa, Eletrobras Furnas realizou a doação de 60 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica, plantadas no Horto Florestal da Usina Hidrelétrica de Funil (RJ).

O monitoramento do cuitelão integra “O que realmente importa na paisagem? Um estudo de seleção e manejo de habitat para persistência do cuitelão”, projeto selecionado pela empresa via Edital Socioambiental 2021.

“É com muita alegria que compartilhamos o nosso compromisso e iniciativas socioambientais com as crianças de Sapucaia. Temos a expectativa de fortalecer cada vez mais a consciência e a responsabilidade com o meio ambiente e com o planeta, destacando a necessidade de conservação das aves e da vegetação”, destaca Marcia Sena, gerente do Departamento de Estudos e Gestão dos Meios Socioeconômico e Cultural da Eletrobras Furnas.

A iniciativa reforça o compromisso socioambiental das empresas Eletrobras e está em conformidade com a sua política ambiental, bem como aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 15 – vida terrestre e (ODS) 4 – educação de qualidade, pactuado junto à Organização das Nações Unidas (ONU) e ao Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS).