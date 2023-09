Gerson Barreto reassume cargo de Secretário de Desenvolvimento Econômico e Social

O médico iniciou a sua conversa contando um pouco de sua trajetória: quando veio para Além Paraíba, começou a atuar como médico no Hospital São Salvador. Vendo todos os problemas, inclusive investimento de dinheiro em local errado, no Hospital, ele resolveu buscar apoio para assumir a provedoria do HSS.

Política Há 3 semanas Em Política Dr. Rafael é o novo nome na disputa pela sucessão de Miguelzinho na PMAP O médico iniciou a sua conversa contando um pouco de sua trajetória: quando veio para Além Paraíba, começou a atuar como médico no Hospital São Salvador. Vendo todos os problemas, inclusive investimento de dinheiro em local errado, no Hospital, ele resolveu buscar apoio para assumir a provedoria do HSS.