Evosolar Além Paraíba participou da feira e congresso 'Intersolar South America'

A Evosolar de Além Paraíba participou da Intersolar South America – A maior feira & congresso da América Latina para o setor solar. O evento aconteceu nos dias 29, 30 e 31 de agosto, no Expo Center Norte, em São Paulo/SP.

A Intersolar South America é o 5º evento Intersolar, a principal série mundial de feiras do setor de energia solar. Os temas em destaque foram energia fotovoltaica, tecnologias de produção FV e tecnologias termossolares.

Desde sua fundação em 1991, a Intersolar tornou-se a mais importante plataforma para fabricantes, fornecedores, distribuidores, prestadores de serviços e demais parceiros do setor solar.

Hoje, o Brasil dispõe de um dos melhores níveis de insolação do mundo. Um sistema solar FV no Brasil produz em média duas vezes mais eletricidade do que um sistema análogo na Alemanha ou no Reino Unido. Atualmente, o país gera mais de 83% de sua eletricidade em usinas hidrelétricas, eólicas e solares, além de outras fontes renováveis. Por suas características geográficas e climáticas, o Brasil pode vir a tornar-se um dos principais países produtores e exportadores de hidrogênio verde.

A Feira Intersolar South America contou com a participação de mais de 50.000 visitantes. Em três dias atraiu investidores, concessionários, instaladores, fabricantes e empreiteiros do mundo todo.

A Evosolar de Além Paraíba foi representada pelas sócias, Marília Varino e Laís Richa.

Grandes novidades estão chegando para Além Paraíba e toda região.



