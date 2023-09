CCAA trabalha o tema do 'Setembro Amarelo' com seus alunos

as Escolas vão se concentrar na Rua Adão Araújo e desfilam na Praça Presidente Vargas, Marechal Floriano, terminando na altura do Posto Caik.

Educação Há 3 dias Em Educação 140 anos de Além Paraíba: Desfile de 28 de setembro volta a ser no centro da cidade as Escolas vão se concentrar na Rua Adão Araújo e desfilam na Praça Presidente Vargas, Marechal Floriano, terminando na altura do Posto Caik.

Educação Há 3 semanas Em Educação Abaixo-assinado pede instalação de escola federal em Além Paraíba O IF é uma instituição de ensino público, especializada na oferta de educação profissional e tecnológica e, se vier para Além Paraíba, pode transformar a cidade, com educação pública gratuita e de alta qualidade.