Estrela Dalva: Projeto de Melhoramento Genético

Pioneiro na região, o Projeto de Melhoramento Genético por meio da Fertilização In Vitro - FIV, realizado pela Prefeitura Municipal de Estrela Dalva, através da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, é também o único no país 100% gratuito para o produtor rural!

Este projeto já gerou o interesse em mais de 100 (cem) representantes dos municípios do estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo, que acompanharam de perto o seu desenvolvimento.

A execução do projeto consiste na disponibilização de embriões meio sangue girolando, a todos os produtores do município e teve início em meados de 2021, sendo um projeto em paralelo a outro já existente, em andamento desde o início de 2021, cujo objeto é a inseminação artificial, através do qual a Prefeitura disponibiliza também protocolo de medicamentos, apoio técnico com inseminadores e veterinários, já tendo sido inseminadas mais de 1.000 vacas no município, com sêmen dos melhores touros da raça “Gir Leiteiro”, “Holandes” e “Girolando”, tudo isto, também a custo zero para os produtores.

Após o início do Projeto de implantação das FIVS, a Inseminação passou a ser utilizada somente para repasse em vacas que não confirmavam a prenhez por meio da FIV. Com isto, agora, completando quase 3 anos do projeto em andamento, foram contemplados mais de 50 produtores rurais e conquistada a marca de, aproximadamente, 400 bezerras da raça Girolando, reproduzidas por meio da FIV. Hoje, inclusive, algumas novilhas frutos do projeto de inseminação de 2021, já estão parindo bezerras de FIV e, até mesmo as próprias novilhas resultantes do projeto de FIV, que já atingiram a idade para reprodução, também estão sendo utilizadas como receptoras (projeto no projeto).

Além do apoio total no processo de transferência dos embriões, ainda há o apoio técnico e médico veterinário, disponibilizados pela Prefeitura, no acompanhamento das vacas, desde a prenhez até o nascimento, assim como das bezerras, desde o nascimento até atingirem a idade reprodutiva e produtiva. Além disto, a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, dá todo o suporte necessário ao produtor rural no plantio e produção de silagem para fornecer a estes animais.

Um projeto de grande sucesso e grande importância para os pequenos produtores rurais.

Projeto de Melhoramento Genético - Município de Estrela Dalva (2024)