‘Vassourão no Samba’ acontece domingo

Vai acontecer no próximo domingo, 26 de maio, a terceira edição do 'Vassourão no Samba', um evento voltado para as Escolas de Samba de Além Paraíba.

Esta terceira edição do 'Vassourão no Samba' será muito especial. Além das agremiações carnavalescas, vários cantores estarão se apresentando no palco principal.

O evento está marcado para começar às 14h.

Estarão se apresentando no palco os grupos 'Exquema 4', Ousasamba, Alquimia; e os cantores Elker Miller, Erick Corrêa e Gabriel Fernandes.

As escolas de samba Unidos Três Corações, União da Colina, Mocidade da Cidade Alta, Acadêmicos do Santa Rosa, Império do Goiabal e Império do Maradouro farão uma pequena apresentação de 30 minutos cada.

Os presidentes das escolas de samba convocam toda a população para comparecer a este grandioso evento. Eles pedem também que a população consuma nas barracas das agremiações.

Veja abaixo os horários de cada apresentação.