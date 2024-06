MPRJ ajuíza ação de improbidade administrativa contra ex-prefeito de Três Rios

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Três Rios, ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra o ex-prefeito de Três Rios Vinicius Medeiros Farah e o Posto Duas Colunas LTDA. O MPRJ identificou irregularidades em contrato do Município para compra de combustíveis em posto que pertencia ao cunhado do então prefeito. A promotoria requer o ressarcimento ao erário de R$ 110 mil referentes a compras com sobrepreço ao longo do mandato de Vinicius Farah como chefe do Poder Executivo.

Perícia técnica realizada pelo Grupo de Apoio Técnico Especializado (GATE/MPRJ ) constatou que o Município de Três Rios arcou com valores acima da média de mercado registrada pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) nas compras de combustíveis realizadas no referido posto. A investigação apurou que os sócios do posto José Nasser e Lúcio Ramos Nasser são irmãos de Sônia Ramos Nasser, esposa do então prefeito Vinícius Medeiros Farah.

A promotoria aponta que o prejuízo aos cofres públicos pode ser ainda maior, visto que o Município não encaminhou a totalidade dos documentos requisitados referentes aos pagamentos ao Posto Duas Colunas, cujo valor ultrapassa os R$ 4 milhões.