Ponte na Ilha do Lazareto foi reaberta com pavimento provisório

O Secretário Municipal de Serviços e Obras Públicas, Plínio Moreira Filho informou que a Ponte da Ilha do Lazareto, próxima da oficina do Magnata foi aberta ao trânsito nos dois sentidos com pavimento provisório de terra e brita.

Conforme explicou o Secretário a abertura faz parte do processo se conclusão da obra. A abertura serve para que o assentamento do aterro feito no local ocorra de forma ainda mais eficaz, avalie-se a eventual necessidade de mais aterramento, para que brevemente nos próximos dias comece a ser aplicado o pavimento definitivo com asfalto ou em concreto armado.

A Ponte também está tendo as calçadas alargadas para maior conforto e segurança dos pedestres. O Secretário afirmou que os danos causados pela forte chuva do mês de março passado foram grandes e a ponte teve de ser praticamente reconstruída.

A Prefeitura de Além Paraíba se desculpa pelos transtornos inevitáveis que a reconstrução da ponte está causando na fluidez do trânsito e tem tomado medidas para reduzir tais transtornos.