33 anos do Grupo Humildade de Alcoólicos Anônimos

No dia 18 de maio, o Grupo Humildade de Alcoólicos Anônimos de Além Paraíba celebrou seus 33 anos de fundação com uma festividade especial. O evento aconteceu no Centro Espírita Allan Kardec, próximo à sede do Grupo, e contou com a presença de integrantes, visitantes e simpatizantes do movimento de Além Paraíba e de cidades vizinhas, incluindo Astolfo Dutra, Leopoldina, Cataguases, Pirapetinga, Volta Grande, entre outras.

Durante a celebração, vários integrantes, homens e mulheres, compartilharam seus depoimentos de coragem, fé e perseverança. Eles enfatizaram a grandeza e a eficiência do programa de recuperação, destacando que todos aqueles que sinceramente desejarem parar de beber conseguirão com a ajuda da irmandade. Após a reunião comemorativa, os participantes foram agraciados com um delicioso jantar e saborosas sobremesas.

O evento reforçou a mensagem de que, para ser feliz e celebrar, não é necessário consumir bebida alcoólica. A alegria e o companheirismo presentes foram prova disso.

O Grupo Humildade de Alcoólicos Anônimos realiza reuniões todos os sábados, às 19h, na Rua 24 de Março, Jardim Paraíso, ao lado do prédio do Pronto Atendimento. Faça-nos uma visita e venha conhecer o Programa de Recuperação de Alcoólicos Anônimos.