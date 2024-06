Casal tenta suicídio em Além Paraíba

Na manhã desta quarta-feira, 05 de junho, na cidade de Além Paraíba, ocorreu uma ocorrência de tentativa autoextermínio na Ponte Engenheiro Armando Godoy, no bairro Porto Novo.

No local tratava-se de um casal em briga conjugal onde os dois apresentavam sinais de embriaguez, e tentaram contra a própria vida, segundo relato dos populares.

O Corpo de Bombeiros Militar chegou ao local e após dialogar com o casal conseguiu retirar a senhora B.L.A. , do local e posteriormente o seu namorado o senhor V.H.S. foi imobilizado e encaminhado ao hospital São Salvador. A Polícia Militar também esteve no local, em apoio com a Vtr 25549 o SGT Cruz e o SD Frederico.

Em caso de emergência, ligue para 193