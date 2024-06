Padre Edmilson deixa Além Paraíba

O Padre Edmilson Ferreira de Souza, Pároco da Paróquia de São José, após 3 anos de excelente atuação na Igreja Católica de Além Paraíba, deixará a cidade e assumirá no dia 26 de junho a Paróquia de Rodeiro. A transferência determinada pelo Bispo Diocesano, Dom Edson José Oriolo dos Santos é uma movimentação que ocorre periodicamente na Diocese. Padre Edmilson comemorou recentemente 25 anos de ordenação Presbiteral numa Missa Solene realizada na centenária Matriz de São José com a presença de centenas de Católicos e muitas autoridades.

A comunidade aguarda a chegada do novo Padre que assumirá a Paróquia e que por certo será muito acolhido mas não deixa de externar a tristeza pela transferência do Padre Edmilson. Sacerdote simples, educado e acolhedor, o Padre fez um excelente trabalho à frente da Paróquia, trazendo muitos Católicos de volta à Igreja e tendo especial carinho com as crianças que retribuíam o mesmo afeto ao Sacerdote.

Do ponto de vista de administração, o Padre Edmilson deixa a Paróquia com todos os compromissos em dia, tendo sido também conhecido por sua honestidade e seriedade no que diz respeito as obrigações e questões financeiras Paroquiais. O Padre não esconde certa tristeza por deixar Além Paraíba, cidade que o acolheu e que ele também passou a ter um profundo amor e a construir sólidas amizades.

O Sacerdote entende no entanto que sua Missão é servir a Igreja de acordo com as deliberações de seu Bispo e segue para Rodeiro com o mesmo entusiasmo que chegou a Além Paraíba: Com ânimo para trabalhar pela obra de Deus.