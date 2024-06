Domingo tem ‘Feijoada do Cutuca’

No próximo domingo, dia 9 de junho, a Escola de Samba Unidos Três Corações, o ‘Cutuca’, promete agitar o final de semana com sua tradicional Feijoada, marcando também o início das comemorações pelos seus 59 anos de história. O evento, primeiro desta nova gestão, promete reunir música ao vivo, homenagens emocionantes e, é claro, muito sabor com o prato típico brasileiro.

Com uma programação repleta de atrações, ‘Feijoada do Cutuca’ promete ser um verdadeiro espetáculo para os sentidos. Os cantores de pagode Elker Miller e Erick Côrrea serão os responsáveis por embalar o público trazendo ainda mais calor e animação para o evento.

Além da música envolvente a ‘Feijoada do Cutuca’ também será marcada pela primeira parte das homenagens de alguns ex-presidentes da escola. Essa é uma oportunidade especial para reconhecer e celebrar o trabalho incansável daqueles que contribuíram para o crescimento e sucesso da Unidos Três Corações ao longo dos anos.

E como não poderia faltar, a apresentação da bateria nota 10 'Audaciosa' promete ser um dos momentos mais vibrantes da tarde. Conhecida pelo seu ritmo contagiante e precisão impecável, do mestre Serginho Pacheco, a bateria promete levar o público ao delírio com sua performance cheia de energia e emoção.

A Feijoada da Unidos Três Corações é mais do que um simples evento, é uma celebração da cultura e tradição do carnaval de Além Paraíba, além de marcar o início das festividades pelos 59 anos da escola. É um momento para reunir amigos, familiares e admiradores do samba em uma atmosfera de alegria e confraternização. Portanto, não perca essa oportunidade única de fazer parte dessa festa inesquecível.