MORUM lança moda Fitness

No sábado, dia 08 de junho, a moda fitness ganha um novo capítulo na região com o lançamento da MORUM. Esta marca promete revolucionar o guarda-roupa feminino, oferecendo peças que combinam conforto e estilo, ideais para a academia que ofereçam inúmeras possibilidades de styling para te ganhar até no happy hour.

Além do lançamento presencial na encantadora Fazenda São Geraldo, a MORUM inaugura seu e-commerce, levando sua coleção impecável a mulheres de todos os cantos com apenas alguns cliques.

A festa de lançamento promete ser um evento inesquecível, reunindo personalidades influentes da moda, influencers digitais, do setor comercial e da esfera fitness. Prepare-se para mergulhar em um mundo onde o conforto encontra a sofisticação e onde o estilo é uma expressão autêntica do eu interior. A MORUM está chegando, e com ela, uma nova era de moda está prestes a nascer.