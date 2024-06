OAB Além Paraíba trouxe medalha dos jogos da advocacia

No dia 4 de maio, a 110ª Subseção da OAB Além Paraíba teve uma participação destacada nos jogos da advocacia de São João do Nepomuceno. A equipe obteve excelentes resultados, conquistando medalhas em diversas modalidades e demonstrando o talento esportivo dos advogados da região.

Destacou-se a conquista da medalha de ouro na modalidade buraco, na categoria dupla, com os advogados Dr. Mauro Povoleri e Dr. Carlos Frederico. Além disso, foram conquistadas medalhas de prata nas modalidades de tênis de mesa, beach tennis e futsal.

No tênis de mesa, a medalha de prata foi alcançada pelo Dr. Renata Xavier, enquanto no beach tennis os advogados Dr. Moisés Tavares e Dr. Carlos Emanoel brilharam. Já no futsal, a equipe composta pelos Drs. Alexandre Ferreira, Fernando Camargo, Conrado Azevedo, Mateus Rocha, Tomás Parrot, Caio Castro e Felipe Oliveira levou para casa a medalha de prata.

A medalha de bronze na modalidade de natação foi conquistada pelo Dr. Wilson Matos, demonstrando o talento e a dedicação dos participantes da 110ª Subseção da OABMG.

Além dessas conquistas, a equipe também teve uma participação destacada em outras modalidades. Na peteca, as advogadas Dra. Lirya Fazolato e Dra. Bianca Trindade representaram com garra a subseção. No tênis de mesa masculino, o Dr. Carlos Emanoel demonstrou sua habilidade. Na modalidade de buraco, a dupla Dra. Edivaina e Dr. Moisés também se destacou. Já no beach tennis feminino, as advogadas Dra. Ethieny e Dra. Renata Xavier mostraram seu talento. Na sinuca, as Dras. Izabel Zamboni e Dr. Ricardo Rocha representaram com maestria. O Dr. Sérgio Cerqueira brilhou na modalidade de tênis, enquanto a Dra. Bruna Mattos demonstrou sua destreza no xadrez.

Esses resultados não apenas celebram as habilidades esportivas dos membros da subseção, mas também fortalecem os laços de camaradagem e trabalho em equipe entre os advogados da região.