Aliança Municipal Espírita realiza XX CEAPS

A Aliança Municipal Espírita de Além Paraíba realizou durante todo o dia deste domingo, dia 02, a XX Confraternização Espírita de Além Paraíba e Sub-Região.

O evento foi realizado nas dependências do Centro Espírita Amor em Deus e contou com a presença de 144 pessoas, sob a coordenação de Hélio Tinoco que falou sobre o tema " Viver no mundo diverso trilhando os caminhos do CRISTO". Numa abordagem simples Hélio discorreu sobre os desafios de viver no mundo sem ser do mundo, de conviver com as diferenças, combatendo o mal que ainda trazemos em nós, exercitando e colocando em prática o AMOR propagando pelo Mestre Jesus.

A Evangelização de crianças e jovens desenvolveu os trabalhos dentro do tema central do evento, através de estudos e dinâmicas instruindo e construindo pessoas melhores que através da convivência do dia-a-dia procuram incluir pessoas, construindo pontes e não muros.

Na parte artística Maria Elisa Couto acompanhada de Anderson de Souza Brito, músico de Leopoldina, interpretou belas canções espíritas proporcionando ao ambiente um clima de paz, confraternização e emoção. Um dos momentos mais aguardados como sempre foi o teatro encenado pelo Grupo Espírita Semeando Alegria, formado por jovens integrantes da Mocidade Espírita Leopoldo Machado, do Centro Espírita Allan Kardec, que encenou a peça " Toc Toc você está cuidando da sua saúde mental?" , abordando o tema central do encontro, falando sobre as diferenças e do relacionamento interpessoal, dos desafios enfrentados por aqueles que têm algum tipo de transtorno e que muitas vezes são excluídos da sociedade, um assunto sério, mas abordados com muita irreverência e descontração, deixando seu recado em mais uma CEAPS.( Texto e fotos: Sônia Carvalho )