OAB Além Paraíba recebeu Van Itinerante

A Van CAAMG Itinerante é um projeto da Caixa de Assistência da Advocacia Mineira iniciado em 2024.

Em parceria com as subseções, a cada mês circula por uma região do estado de MG, com atendimento presencial e personalizado a advocacia local.

Em Além Paraíba, na 110ª Subseção da OAB, a Van CAAMG, esteve no mês passado.

Foram esclarecidas dúvidas sobre auxílios, vantagens e benefícios, principalmente o plano OAB CAA+ Saúde, Minas Digital e Serviço Social.

Está é mais uma estratégia de interiorização da CAAMG, compromisso da gestão 2022/2024.