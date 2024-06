Café com Ideias descomplicou as Compras Governamentais

Foi realizado, dia 29 de maio, na ACEAP – Associação Comercial e Empresarial de Além Paraíba, mais um Café com Ideias, evento que faz parte da agenda mensal da instituição. Nesse encontro, o tema foi “Compras Governamentais”. Após a abertura do evento, pela Gerente Executiva e pelo Presidente da instituição, respectivamente Alina Gomes e Carlos Adriane Hosken, os convidados puderam fazer suas apresentações sobre o tema.

O Secretário Municipal de Desenvolvimento de Além Paraíba, Rodrigo Henrique de Almeida, procurou desmistificar as dificuldades para empresários locais atenderem às compras de produtos e serviços da Prefeitura Municipal e demonstrar como isso, inclusive, proporciona que o dinheiro circule dentro do Município, evitando a contratação em outras cidades. Rodrigo comentou várias situações em que empresas locais possuem os insumos necessários e com os melhores preços e que é do interesse do Governo que esses negócios locais aconteçam. O Ex Secretário Municipal de Agropecuária, Edson Junior, aproveitou para destacar que sempre buscou efetuar a compra de insumos da área localmente.

O Técnico Regional do Sebrae da nossa região, Marco Antônio de Mendonça, destacou em sua fala, a necessidade de capacitação do empresariado, produtor rural e poder público, para que essas compras fluam de maneira objetiva. Ele afirmou ainda que o Sebrae está totalmente disponível para essas capacitações.

Já o Gerente do Sicoob de Além Paraíba, que esteve acompanhado de sua equipe, falou sobre as diversas possibilidades de crédito para pequenos empresários e produtores rurais e que o Sicoob está disponível para auxiliar nas mais diversas situações no Município.