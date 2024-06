‘Feijoada do Cutuca’ marca o retorno da Agremiação

A Escola de Samba Unidos Três Corações realizou no domingo, 9 de maio, a ‘Feijoada do Cutuca’, em celebração aos seus 59 anos de fundação. O evento marcou o início das festividades da nova diretoria, que estará à frente da agremiação no período 2024/2025. A ‘Feijoada do Cutuca’ superou todas as expectativas e reuniu centenas de pessoas, entre admiradores e amigos.

A festividade teve início na tarde de domingo e se estendeu até a noite. Foi um momento emocionante para toda a diretoria e os torcedores, marcando o retorno da agremiação à comunidade carnavalesca de Além Paraíba. A feijoada foi servida até as 14h30min. Após esse horário, o presidente e sua vice solicitaram um minuto de silêncio em memória do jovem Thepolis Carvalho, falecido um dia antes do evento, e também em homenagem ao grande compositor da escola, Braulio Santos. Em seguida, ocorreram homenagens, durante as quais alguns ex-presidentes receberam diplomas de agradecimento pelos serviços prestados.

A bateria ‘Audaciosa’, comandada pelo mestre Serginho Pacheco, fez uma brilhante apresentação, fazendo o público presente relembrar os antigos carnavais da cidade.

O evento foi encerrado com muito pagode ao vivo, ao som do cantor Elker Muller e banda, com participação especial do pagodeiro Erick Correa.

Durante a semana seguinte ao evento, dezenas de pessoas nas ruas comentaram sobre a ‘Feijoada do Cutuca’, evidenciando o sucesso do retorno da Escola de Samba Unidos Três Corações. Além disso, a arrecadação proveniente do evento será destinada à preparação da agremiação para o próximo desfile de carnaval, reforçando o compromisso da escola com a comunidade e a cultura local.

Alguns ex-presidentes foram homenageados

Algumas homenagens especiais

Mais algumas fotos do evento