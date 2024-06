Angu Rock & Blues 2024 leva programação musical para Angustura

Nos próximos dias 21 e 22 de junho acontece o Angu Rock & Blues 2024, Festa de Rock e Blues de Angustura, em Minas Gerais, que irá levar o melhor do rock n’ roll e do Blues (gênero musical originado por afro-americanos no extremo sul dos Estados Unidos) para Angustura, distrito do município de Além Paraíba, na Zona da Mata de Minas Gerais. O evento acontecerá em um palco no Largo da Igreja Matriz de Angustura (MG), o acesso é livre e gratuito e as mesas estão à venda, assim como cadeiras avulsas, nos telefones (32) 99918-9037 ou (21) 99596-8357.



A curadoria musical do festival é assinada pela Uptown Band e a produção é da Animal Eventos e da Côrtes.Edu Produção Cultural. Além disso o Angu Rock & Blues conta com o apoio institucional da Prefeitura de Além Paraíba, MG, e dos parceiros Restaurante AnQuim, Pousada Vila Angu, Whisky Black & White, Coca-Cola e Cerveja Porto Novo.



A atração principal desta edição será a renomada Uptown Band, pioneira na cena do blues e soul em Pernambuco e premiada nacionalmente como a melhor brasileira do gênero Blues no PPM 2018, em Brasília. Sob a liderança do baterista e band leader Giovanni Papaléo, a banda promete reunir grandes clássicos do Jazz e do Blues e levar releituras de grandes canções do Blues Internacional, com muita musicalidade e solos de guitarra passionais e estilosos.



Na sexta-feira (21), sobe ao palco do Angu Rock & Blues as bandas mineiras Chris Gar e banda e Amaranthus, levando o melhor do rock n’roll nacional e internacional para animar o público. Já no sábado (22), é a vez da apresentação da Mobi Trio e de Hugo Schettino Blues e Band, ambos de Minas Gerais, e da banda Tokaia, do Rio de Janeiro. Na sequência, é a vez da pernambucana Uptown Band com o show “Beatles in Blues”, especial para a região, que conta com muitas beatlemaníacas. Os shows começam a partir das 19h.



Programação:

-Sexta-feira, 21 de junho, a partir das 19h

Chris Gar e Banda (MG)

Amaranthus (MG)



-Sábado, 22 de junho, a partir das 19h

Mobi Trio (MG)

Hugo Schettino Blues Band (MG)

Banda Tokaia (RJ)

Uptown Band (PE)



Serviço:

Angu Rock & Blues 2024 – Festival de Rock e Blues de Angustura

Dias 21 e 22 de junho, sexta e sábado

Palco no Largo da Igreja Matriz de Angustura, MG

Música gratuita para todos

Mesas e cadeiras avulsas à venda no (32) 99918-9037 ou (21) 99596-8357

Produção: Animal Eventos e Cortes.Edu Produção Cultural

Apoio Institucional: Prefeitura de Além Paraíba, MG

Apoio: Restaurante AnQuim, Pousada Vila Angu, Whisky Black & White, Coca-Cola e Cerveja Porto Novo.

Curadoria musical: Uptown Band

Ariane Cruz

+55 (81) 99576-4509