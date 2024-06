Geral Há 1 dia Em Geral Medalha da Inconfidência: Dom Orani Tempesta recebeu a alta honraria em cerimônia no Palácio São Joaquim Dom Orani recebeu a Comenda em seu mais alto grau, “Grande Medalha”.

Foi realizado, de 22 a 24 de maio, na ACEAP, o curso de marketing digital do SEBRAE.

Geral Há 1 dia Em ACEAP ACEAP sediou CURSO SEBRAE DE Marketing DIGITAL Foi realizado, de 22 a 24 de maio, na ACEAP, o curso de marketing digital do SEBRAE.

Nos próximos dias 21 e 22 de junho acontece o Angu Rock & Blues 2024, Festa de Rock e Blues de Angustura, em Minas Gerais, que irá levar o melhor do rock n’ roll e do Blues

Geral Há 1 dia Em Geral Angu Rock & Blues 2024 leva programação musical para Angustura Nos próximos dias 21 e 22 de junho acontece o Angu Rock & Blues 2024, Festa de Rock e Blues de Angustura, em Minas Gerais, que irá levar o melhor do rock n’ roll e do Blues