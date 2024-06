Medalha da Inconfidência: Dom Orani Tempesta recebeu a alta honraria em cerimônia no Palácio São Joaquim

Na tarde de sexta feira, 14 de junho, o Arcebispo Metropolitano do Rio de Janeiro, Dom Orani João, Cardeal Tempesta, recebeu a Medalha da Inconfidência que a ele foi conferida em 2023. Por incompatibilidade de agenda, o Cardeal não pôde comparecer a Ouro Preto/MG na Solenidade de entrega da Medalha conferida a ele Governador Romeu Zema.

O Prefeito de Além Paraíba, Minas Gerais, que nutre respeito e filial admiração pelo Cardeal juntamente com seu Assessor de Imprensa, Jornalista Dauro Machado, fizeram gestões junto ao Cerimonial do Governo de Minas Gerais, recolheram a Medalha, no Salão de Estado (Sala do Trono) do Palácio São Joaquim, sede do Arcebispado do Rio de Janeiro, a honraria foi entregue ao Cardeal.

Dom Orani recebeu a Comenda em seu mais alto grau, “Grande Medalha”. O Prefeito de Além Paraíba e uma delegação cidade Além Paraíba esteve presente. A Vereadora Renata Guerini, membro da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Além Paraíba esteve presente representando os Vereadores. Do Estado do Rio de Janeiro, autoridades, civis, militares, representantes do Governo, membros do Episcopado e do Clero também estiveram presentes para abraçar e cumprimentar o Cardeal pela merecida distinção. O evento ao foi transmitido pela TV Redentor e teve o apoio da Rede Vida de Televisão. Integrantes da Imprensa também marcaram presença.

A cerimônia durou cerca de 45 minutos. O Cardeal recebeu a Medalha das mãos do Prefeito Miguel Belmiro de Souza Júnior e o Diploma das mãos da Vereadora Renata Guerini, ambos de Além Paraíba, portanto, das Minas Gerais. O estojo com o distintivo e barrete foi entregue pela Lugar Tenente da Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém, Dama de Comenda com Placa, Dra. Isis Penido, enquanto a Advogada Solange Morani Massad fez a entrega da cópia do Decreto de concessão da honraria publicado no Diário Oficial de Minas Gerais em 19 de março de 2023,

A Medalha da Inconfidência é a mais alta honraria pelo Governo do Estado de Minas Gerais, uma das mais antigas condecorações brasileiras e uma das mais prestigiadas e importantes do País. Outorgada anualmente em 21 de abril, na histórica, Ouro Preto, antiga Vila Rica, primeira Capital da então província das Minas Gerais, a Medalha da Inconfidência é entregue em uma cerimônia com muito simbolismo e história. Na entrega da Medalha da Inconfidência, a Capital do Estado de Minas Gerais é simbolicamente transferida para Ouro Preto. A solenidade é iniciada com o depósito de flores no monumento a Tiradentes, herói nacional da Inconfidência Mineira que fez do estado sinônimo de liberdade e independência. Criada pelo Presidente Juscelino Kubitscheck, em 1952, a Medalha da Inconfidência é entregue em 3 graus: Insígnia, Medalha de Honra e o mais alto grau Grande Medalha.

O Jornalista Dauro Machado que é próximo do Cardeal fez a saudação a Dom Orani João Tempesta onde ressaltou as qualidades do Purpurado, que tem seu Ministério alinhado com a “Igreja em saída”, voltada para os mais pobres e humildes. O discurso foi considerado memorável. O Jornalista foi autor do livro Dom Orani, o Cardeal de Todos, uma pequena biografia de sua Eminência.

O Prefeito de Além Paraíba, Miguel Belmiro de Souza Júnior também discursou ressaltando os testemunhos e gestos concretos do Cardeal que segundo ele é amado por todo o povo e patrimônio do Brasil.

A solenidade foi encerrada com um profundo pronunciamento do Cardeal Tempesta que agradeceu o Governo do Estado de Minas Gerais, a presença de todos e reafirmou seus compromissos com a Igreja e com os mais necessitados. Após a fala do Cardeal aconteceu os tradicionais cumprimentos.