Atleta de 13 anos de Além Paraíba se destaca no Circuito Mineiro de Skate

O que começou como um passatempo rapidamente se tornou uma paixão na vida de Yasmin. Observando diversas competições, ela desenvolveu um interesse pelo esporte. Pratica skate há pouco mais de 2 anos e se inspira em Raissa Leal, a campeã mundial, como sua maior referência. Yasmin treina em Além Paraíba com o professor Clayson Incert.

Mesmo com pouco tempo de prática, Yasmin já se destacou no skate. Em um evento realizado em Além Paraíba, conquistou o primeiro lugar. Agora, ela está participando das etapas mineiras do esporte. Sua próxima competição será a 3ª Etapa do Circuito Mineiro de Street Skate, que acontece no final deste mês de junho, na cidade de Passos/MG.

Yasmin já sonha em competir no Campeonato Brasileiro, que será seu próximo objetivo após a 3ª Etapa do Circuito Mineiro de Street Skate.

Além de seu talento no skate, Yasmin também se dedica aos estudos, onde mantém um bom desempenho acadêmico, equilibrando sua paixão pelo esporte com compromisso com os estudos.