Lions Clube empossa nova diretoria

No dia 21 de junho de 2024, aconteceu na sede da Terceira Idade, a Festiva de Posse do Lions Clube de Além Paraíba. Num evento muito concorrido, coroado de celebração, companheirismo e compromisso renovado, o proprietário da Rádio 102 FM, Rogerio Lobo, foi empossado como Presidente da nova diretoria para o ano leonístico 2024/2025, cargo recebido pelas mãos da Presidente 2023/2024, Ângela Garcia.

A mesa diretora estava composta pelas seguintes autoridades leonísticas: Ricardo Ceribeli (Secretário de Distrito LC-12), Wanderly Torres de Azevedo (Presidente de Divisão D2), Maria José da Conceição Silva (Ex-Governadora Distrital) e Zilma Xavier de Souza (Presidente do Lions Clube Muriaé Helen Keller).

Também fizeram parte da mesa as autoridades locais: Mateus Cruz (Presidente da Câmara Municipal), Tenente Cristiano Custódio e Claudio Bittencourt (Presidente do Rotary Club de Além Paraíba).

Estiveram presentes as embaixadas dos Lions Clubes de Miraí, Muriaé Helen Keller, Juiz de Fora Centro e Juiz de Fora Novo Horizonte. Além da maciça presença do Lions local, amigos e parentes, o evento foi prestigiado por entidades como a Casa da Amizade do Rotary Clube, ACE-AP, Grupo Terceira Idade, ONG Brasil Verde e ONG Ipê Amarelo.

E a nova diretoria do Lions Clube de Além Paraíba para o próximo ano leonístico é a seguinte: