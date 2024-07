O Inglês CCAA é reconhecido mundialmente

Na última semana, os alunos concluintes do curso de inglês do CCAA tiveram a oportunidade de realizar gratuitamente o exame TOEFL®️ ITP, um dos certificados de proficiência em inglês mais reconhecidos globalmente. Esta iniciativa é parte do compromisso do CCAA em oferecer aos seus estudantes uma vantagem competitiva no mercado de trabalho ou mesmo na vida acadêmica.

O exame, que ocorreu na unidade Sapucaia, representa um grande diferencial para os alunos que concluem o curso. Além de receberem uma formação de alto nível em inglês, eles também obtêm uma certificação internacionalmente reconhecida, que valoriza significativamente seus currículos.

Ao final do curso, os alunos não apenas celebram sua formatura no Curso Avançado Superior - English 11, mas também recebem um importante selo de proficiência em inglês que pode abrir portas.

Os formandos agora aguardam ansiosamente pelo recebimento da certificação e também pela cerimônia de formatura, onde poderão celebrar não apenas o término de mais uma etapa de estudos, mas também a conquista de um certificado que os coloca no mapa global da proficiência linguística.

Parabéns aos queridos concluintes do CCAA, e que venha a formatura!