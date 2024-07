INTERCÂMBIO IDENTIDADE CULTURAL 2024

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

As atividades especiais estão sendo realizadas com recursos da Lei Federal Complementar nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) em nível estadual, oriundas do Edital nº 08/2023 Territórios e Paisagens Culturais, Apoio a Pontos de Cultura – SECULT – MG.

Cultura Há 11 horas Em Cultura e Lazer Prefeitura já está preparando a FEXPO 2024 A 60ª Feira da Comunidade de Além Paraíba, ‘FEXPO 2024’, já tem três shows confirmados.

Cultura Há 2 semanas Em Crescendo no Samba ‘Feijoada do Cutuca’ marca o retorno da Agremiação A ‘Feijoada do Cutuca’ superou todas as expectativas e reuniu centenas de pessoas, entre admiradores e amigos.

Cultura Há 4 semanas Em Crescendo no Samba Domingo tem ‘Feijoada do Cutuca’ A Feijoada da Unidos Três Corações é mais do que um simples evento, é uma celebração da cultura e tradição do carnaval de Além Paraíba