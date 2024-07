Prefeitura já está preparando a FEXPO 2024

No domingo, 11 de agosto, o pagode do renomado grupo Sorriso Maroto

A Prefeitura Municipal de Além Paraíba, através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, realizará por mais um ano a ‘FEXPO 2024’, que ocorrerá de 07 a 11 de agosto de 2024. Os preparativos já começaram para garantir que tudo ocorra da melhor forma.

A 60ª Feira da Comunidade de Além Paraíba, ‘FEXPO 2024’, já tem três shows confirmados. No sábado, 10 de agosto, terá o show do vaqueiro Tarcísio do Arcodeon, pela primeira vez na região; e no domingo, 11, o pagode do renomado grupo Sorriso Maroto. Outro show confirmado é o gospel, que será na quarta-feira, 07 de agosto, com o jovem cantor Lukas Agustinho.

Além dos shows, a programação completa será de agrado para todos os públicos, promovendo uma experiência completa para os visitantes. A entrada será gratuita para todos os eventos.

Ainda não estão confirmadas as atrações dos outros dias, mas em breve a Prefeitura divulgará, inclusive os shows locais, e a programação completa da ‘FEXPO 2024’.