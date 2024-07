Estrela Dalva recebe prêmio por Projeto de Melhoramento Genético

Estrela Dalva recebe prêmio por seu Projeto de Melhoramento Genético, desenvolvido para melhorar a qualidade do gado leiteiro, trazendo maior renda e reconhecimento aos produtores locais.

Neste dia 13 de junho, no maior evento da pecuária leiteira do Brasil e um dos maiores do mundo, foi entregue ao representante do Executo Municipal de Estrela Dalva, um prêmio, como forma de reconhecimento pelo trabalho prestado ao município em virtude do Projeto de Melhoramento Genético.

Através deste projeto, o município vem ofertando aos produtores rurais, embriões meio sangue a custo zero, ou seja, totalmente gratuito, desde o protocolo preliminares até o momento da transferência dos embriões.

O reconhecimento veio das mãos do Sr. Evandro Guimarães, dono da Fazenda do BASA e presidente da ABCGIL, um dos maiores criadores da raça tropical e o maior entusiasta dos pequenos e médios produtores no Brasil.

Uma grande honra para a história da cidade, que é culturalmente e predominantemente ligada ao setor rural e à produção de leite, servindo hoje como referência para toda a região e, até mesmo, para o país.