Cláudio Bittencourt e Eliane continuam na presidência do Rotary

O empresário Cláudio Antônio Bittencourt, o popular Claudinho Bittencourt, foi reempossado, na noite do dia 27 de junho, como presidente do Rotary Club Além Paraíba, o mais tradicional clube de serviço do município, cuja história completou 80 anos no último mês de fevereiro.

Cláudio Bittencourt já havia presidido o Rotary nos biênios 2011/2012; 2018/2019; e 2023/2024. E agora, mais uma vez, foi reconduzido à presidência, para o biênio 2024/2025.

Ao lado de Claudinho, está sua inseparável companheira, Eliane Brum Bittencourt, que também já presidiu o Rotary além-paraibano, e hoje tem a tarefa de liderar a Casa da Amizade, integrada pelas senhoras esposas de rotarianos.

Claudinho e o Governador de Rotary José Carlos Campêlo.

Junto com Cláudio Antônio Bittencourt, também tomaram posse na mesma data, 27 de maio, todos os atuais membros do Conselho Diretor do Rotary Club Além Paraíba. A cerimônia aconteceu durante jantar festivo realizado na sede administrativa do clube, localizada no parque de exposições da Ilha do Lazareto, com a presença dos associados, convidados e a ilustre participação do ex-governador de Rotary, José Carlos Campêlo.

Senhoras da Casa da Amizade, com a presidente Eliane Brum Bittencourt.

O Rotary Club international, para este biênio 2024/2025, tem como lema "Crie esperança no mundo- A magia do Rotary". Baseado neste lema, Claudinho Bittencourt fez o seu discurso de posse, conclamando os companheiros de clube a serem inspiração para fazer do mundo um lugar melhor de se viver: " Um mundo de paz, de companheirismo, com mais amor, livre de conflitos, preconceitos e doenças. Com mais verde e menos cinza.Com mais recursos hídricos, saneamento básico, educação, menos pobreza e sofrimento."