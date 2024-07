PRF-Leopoldina prende casal transportando 868 pinos de cocaína

A Polícia Rodoviária Federal prendeu um casal transportando cocaína durante uma fiscalização na rodovia BR-116, em Leopoldina, na madrugada de domingo, 14 de julho.

O veículo Honda Civic foi interceptado no km 749 e era ocupado por um homem, de 59 anos, uma mulher de 45, além dos seus dois filhos, de 9 e 11 anos.

Durante a vistoria no automóvel, os policiais encontraram 868 pinos de cocaína escondidos no estepe do veículo.

Segundo a corporação, o motorista informou que pegou a droga em um posto de combustível na cidade Rio de Janeiro e que a entregaria em Leopoldina. Ele receberia R$ 2.000,00 para realizar a viagem.

O casal e a droga foram encaminhados à Polícia Civil de Leopoldina e o veículo recolhido ao pátio credenciado. (Fonte fotos: PRF-Leopoldina | Texto: Jornal O Vigilante Online)