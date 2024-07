MPMG inaugura sede das Promotorias de Justiça de Além Paraíba

Foi inaugurada nesta sexta-feira, 12 de julho, a sede das Promotorias de Justiça de Além Paraíba, na região da Zona da Mata, que atende também os municípios de Volta Grande e Santo Antônio do Aventureiro. O prédio abriga as três Promotorias de Justiça instaladas na comarca e está localizado na Praça Coronel Breves, nº 89, no Bairro São José.

O MPMG já fazia uso do prédio, que anteriormente era cedido pelo Estado de Minas Gerais ao Tribunal de Justiça. Com a construção do novo Fórum de Além Paraíba, parte das instalações, correspondente a cerca de 420 m², foi cedida ao Ministério Público. A sede conta com três gabinetes, sala de reuniões, recepção, copa e banheiros.

Participaram da cerimônia: o procurador-geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior; o prefeito de Além Paraíba, Miguel Belmiro de Souza Júnior; o corregedor-geral do MPMG, Marco Antônio Lopes de Almeida; a ouvidora do MPMG, Nádia Estela Ferreira Mateus; a presidente da Associação Mineira do Ministério Público, Larissa Rodrigues Amaral; os promotores de Justiça de Além Paraíba, Leopoldina, Juiz de Fora e Sumidouro, Adriana Carvalho Pereira e Silva Costa, André Pereira Mafia e José Gustavo Guimarães da Silva; magistrados, políticos da região, representantes do Corpo de Bombeiros e das Polícias Civil, Federal e Militar, servidores do MPMG, estagiários e colaboradores terceirizados.

Segundo a promotora de Justiça Adriana Carvalho, coordenadora das Promotorias de Justiça de Além Paraíba, com a ampliação das instalações, o MPMG poderá prestar um melhor serviço à população. “Anteriormente funcionávamos junto com o Tribunal de Justiça, ocupando imóvel com o Fórum da comarca de Além Paraíba e ocupávamos aqui, salvo engano, quatro salas. Com a mudança do Fórum para um outro imóvel, esse espaço passou a ser cedido pelo estado de Minas Gerais exclusivamente ao Ministério Público”.

Ainda conforme Adriana, o MPMG além do espaço maior, com mais salas, elas foram equipadas com mobiliário e computadores novos. “Houve ainda um incremento dos nossos recursos humanos, uma vez que recebemos mais servidores e ampliamos o nosso quadro de estagiários”, completou ela.

Para o procurador-geral de Justiça, Jarbas Soares, “Além Paraíba é um município estratégico na Zona da Mata e as novas instalações do MPMG condizem com a relevância desse município tão importante”.

Ainda segundo Jarbas Soares, “a melhoria das instalações, além de ser importante para membros, servidores, estagiários e colaboradores do MPMG, tem o principal objetivo de proporcionar um atendimento melhor ao cidadão. Aqui é a casa do povo e o Ministério Público está sempre de portas abertas para atender as pessoas”.

Homenagem

Familiares de Marlene Souza, que trabalhou no MPMG durante 25 anos e que faleceu em 2022, receberam das mãos do procurador-geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior uma placa em homenagem pelos serviços prestados pela servidora. Marlene, que era cedida pela Prefeitura de Além Paraíba, faleceu aos 73 anos e trabalhava como oficial no MPMG.

Medalha

Após a inauguração da nova sede, o procurador-geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior, foi agraciado, por iniciativa do prefeito de Além Paraíba, Miguel Belmiro de Souza, com a Medalha da Ordem do Mérito Além-Paraibano, maior honraria do município.