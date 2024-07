Além Paraíba sedia III Etapa Copa da Zona da Mata de Enduro FIM

Aconteceu no domingo, dia 07 de julho, na Fazenda Destino, a III Etapa Copa da Zona da Mata de Enduro FIM Além Paraíba MG.

A largada aconteceu às 10: 00h da manhã e durante todo o dia um grande público se fez presente, desfrutando as belezas naturais da Fazenda com um espaço Kids para a criançada e colaborando com a ação social, já que o evento foi beneficente em prol do Lar de Idosos Ana Carneiro, apurando uma renda de R$ 5.900,00 revertida à instituição. O público também pode ver de perto toda a desenvoltura e habilidade dos 115 pilotos inscritos, de Além Paraíba e região, num total de 42 cidades participantes.

Na classificação geral, os cincos primeiros colocados foram: Wanderson Tesourinha ( São Geraldo/MG), Samuel Mendes da Silva( Barbacena/MG), Wilson Lima ( Teresópolis/RJ, Vitor Mozer Silva( Nova Friburgo/RJ) e Cláudio Ribeiro/Joclau( Ubá/MG)

A III Etapa Copa da Zona da Mata de Enduro FIM Além Paraíba MG foi organizado por João Eduardo Caçador com o apoio dos Trilheiros de Além.

A próxima etapa do campeonato acontecerá no dia 18 de agosto na cidade de Mercês/MG.

( Texto: Sônia Carvalho/ Fotos: Sônia Carvalho e rede social de @nativaphotos e @cacadorjoaoeduardo)