Governo de Minas desiste de desativar presídio de Leopoldina

O presídio de Leopoldina não será desativado, conforme foi amplamente divulgado na última sexta-feira, 12 de julho. Naquele dia, a informação também assegurava que os presos seriam transferidos para a nova unidade inaugurada na terça-feira, 16, em Ubá.

Na manhã desta quarta-feira, 17, o prefeito de Leopoldina, Pedro Augusto Junqueira Ferraz, divulgou a nova decisão do governo do Estado cancelando a desativação do presídio no município. Segundo ele, desde o anúncio da medida, ele vem conversando com autoridades estaduais para mostrar a importância daquela unidade prisional na Comarca.

O anúncio da desativação uniu todos os setores da sociedade leopoldinense que realizaram campanhas e abaixo assinados reivindicando a manutenção do presídio no município. Além da população, a Câmara Municipal também se manifestou contrária à medida, somando forças com o Chefe do Executivo. Na noite de terça-feira, 16, o esforço do prefeito, vereadores e da comunidade trouxe resultado. Ele recebeu um telefonema do gabinete do governador Romeu Zema informando que o presídio de Leopoldina continuará funcionando.