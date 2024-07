Unidade de Saúde da Terra terá o nome do saudoso médico Ailton Regazio

A Unidade de Saúde Dr. Ailton Regazio, construída pela Prefeitura na Terra do Santo está pronta. O Gabinete do Prefeito já está definindo a data da inauguração do “postão” como está sendo chamado pelo moradores do Bairro. A previsão a unidade seja inaugurada na primeira semana de agosto. Segundo o Secretário Municipal de Serviços e Obras Públicas, Plínio Moreira Filho, a obra foi realizada dentro dos melhores padrões de engenharia e construção e seguindo os padrões necessários para o bom funcionamento.

O Secretário de Saúde Cláudio Klein disse que o Posto de Saúde é amplo, completo e vai atender bem a comunidade da Terra do Santo que hoje conta apenas com uma pequena unidade que foi construída no mandato do ex Prefeito Dr. Miguel, portanto há mais de 20 anos. O Secretário também afirmou que a Unidade está dentro dos padrões exigidos pela Secretaria de Estado da Saúde e que nela além de consultórios exitem salas especiais para vacina, curativos e outros procedimentos médicos.

A Unidade de Saúde recebeu o nome do saudoso Médico Ailton Regazio, Clínico Geral que por décadas trabalhou em Além Paraíba e sempre acreditou e se dedicou a atender a população mais simples tendo sido também Secretário Municipal de Saúde na gestão do ex Prefeito Wolney Freitas.