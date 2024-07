Centro Social do Matadouro segue em construção e será inaugurado ainda este ano

Segue em andamento mais uma obra da administração municipal que vem atender a um antigo desejo dos moradores. Trata-se do Centro Social do Matadouro. A obra será inaugurada ainda este ano e conta com sala de eventos, salas para oficinas e cursos, campo de futebol e outros espaços para a realização de diversas ações não só de lazer mas também de convivência e outras atividades sociais.

O local onde o Centro Social está sendo construído fica no coração do bairro Matadouro e servirá aos moradores do próprio bairro mais também das comunidades do entorno.