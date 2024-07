Mestre e Doutor em causas ambientais, Majela Salvio retorna a Além Paraíba com muitos projetos para o município

Após uma destacada trajetória nacional e internacional, o renomado ambientalista Professor Doutor Majela Salvio decidiu retornar às suas raízes em Além Paraíba. Com uma carreira marcada por significativas contribuições à preservação ambiental, Majela agora concentra seus esforços na região onde cresceu, visando fortalecer a defesa do meio ambiente local.

Majela, professor do Instituto Federal de Educação do Sudeste de Minas Gerais, Campus Barbacena, possui um extenso currículo acadêmico, incluindo Mestrado em Ciências Biológicas - Comportamento e Ecologia Animal pela UFJF e Doutorado em no Engenharia Florestal pela UFLA. Além disso, ele é Diretor da Sociedade de Ecologia do Brasil (SEB) e foi fundador e ex-presidente nacional da ONG Grupo Brasil Verde. Sua experiência também inclui a função de Pró-reitor de Pesquisa, noPós-graduação e Inovação do IF Sudeste MG.

Ao lado de sua esposa, a nopedagoga Ana Carolina, Majela é pai de três filhos: Marcos Antônio, Marcelo e o pequeno Mateus. Com uma vasta bagagem adquirida ao longo dos anos, o ambientalista planeja implementar projetos inovadores e sustentáveis em Além Paraíba, que possam servir de modelo para outras comunidades. Entre suas iniciativas, destaca-se a promoção da educação ambiental nas escolas locais, além de participações em transmissões ao vivo, programas de rádio e televisão.