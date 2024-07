PSG desbanca o Celtic e é o campeão do 'Indepa Society 2024'

Terminou no sábado, dia 20 de julho, no Esporte Clube Independente, o 'Indepa Society 2024', considerado o maior e melhor campeonato de futebol da região.

O grande campeão desta edição de 2024 foi o time PSG, que conquistou o título após derrotar o Celtic por 4 x 1, em uma partida emocionante realizada campo do Esporte Clube Independente . Os gols da vitória foram marcados por Felipe Ferreira (1) e Lucas Viana (3). Lucas Viana, além de marcar três gols na final, foi eleito o melhor jogador da partida decisiva, artilheiro do campeonato e também o craque do torneio.

O Celtic descontou o placar com um gol de Erick Correa.

Após o jogo, os jogadores e torcedores celebraram o sucesso do campeonato com uma confraternização que contou com a presença da dupla sertaneja Hálvaro e Rodrigues, animando o evento com um excelente repertório. Ainda aconteceu um animado show de pagode com o cantor Erick Correa.

O 'Indepa Society 2024' teve início em fevereiro deste ano, com a participação de 8 equipes representando diferentes bairros da cidade. Ao longo dos cinco meses de competição, foram disputados 65 jogos emocionantes, com um total de 353 gols marcados. Mais de 160 atletas participaram do torneio, que se destacou não apenas pelo alto nível técnico, mas também pelo jogo limpo e integração entre os participantes e a comunidade esportiva local.