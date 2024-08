Fazolato Evento fará a FEXPO 2024 mais uma vez

A empresa Fazolato Eventos foi, mais uma vez, a vencedora do processo licitatório para a realização da FEXPO (Feira da Comunidade e Exposição Agropecuária), que começa no dia 7 de agosto de 2024, quarta-feira, e termina no domingo, 11 de agosto. O evento será gratuito e realizado no Espaço Comunitário Dr. José Braz Azevedo na Ilha do Lazareto (Parque de Exposições). A licitação ocorreu no dia 30 de julho de 2024.

A Fazolato Eventos contará novamente com a HLO, uma empresa de eventos de grande porte sediada em Além Paraíba, que é parceira todos os anos. Os shows serão os seguintes:

- Dia 07/08: Lukas Agostinho (Gospel)

- Dia 08/08: Olívia Ferreira (Show Católico) e a dupla Felipe e Rodriho

- Dia 09/08: Caio e Lucas, seguido de Biel do Furduncinho

- Dia 10/08: Tarcísio do Acordeon

- Dia 11/08: Sorriso Maroto

Além dos shows, a festa contará com parque de diversões, barracas, estandes de artesanato local.

O concurso leiteiro será também um ponto alto da FEXPO, com a participação de produtores rurais de toda a região, que irão expor animais de alta qualidade e competir pelo título de melhor produtor leiteiro. Haverá também leilões de gado.

O evento visa promover a integração da comunidade, valorizar a cultura local e incentivar a economia regional, trazendo entretenimento de qualidade e oportunidades de negócios para Além Paraíba e região.

A realização é da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo da Prefeitura Municipal de Além Paraíba.