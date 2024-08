Semana Mundial de Aleitamento Materno - SMAM 2024 tem como tema “Amamentação – Apoie em todas as situações”

De 01 a 07 de agosto, a SMAM 2024 – Semana Mundial de Aleitamento Materno - terá como foco a sobrevivência, a saúde e o bem-estar em todas as situações. Irá realçar a necessidade de melhorar o apoio à amamentação reduzindo as desigualdades que existem em nossa sociedade, com atenção especial à amamentar em tempos de emergências e crises.

Seguindo sua busca constante de conscientização sobre a importância da amamentação, a consultora, Débora Araújo, organizou um “Mamaço”, encontro em que as mães se reúnem para celebrar a amamentação, compartilham vivências e tiram dúvidas. “Será uma oportunidade maravilhosa de criar laços, aprender e fortalecer a rede de apoio entre mães”, enfatiza. O “Mamaço” acontecerá no próximo sábado, dia 03/08, no Espaço Comunitário Dr Miguel Belmiro, o Vassourão, a partir das 10 h e é recomendado levar uma canga ou toalha para se sentar no chão.

As inscrições podem ser feitas pelo link na Bio do instagram @personalbebe. De acordo com a especialista, é um momento especial para fortalecimento do vínculo com o bebê e troca de experiências e aprendizado com outras mamães. Na ocasião, acontecerão

sorteios de brindes especiais para as participantes.

Também nesse mês comemoramos o Agosto Dourado, mês que simboliza a luta pelo incentivo à amamentação. A cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno.

Sendo assim e dando prosseguimento a essa importante rede de conhecimento e apoio, no dia 21 de agosto, Débora Araújo apresentará em seu instagram, o @personalbebe, a LIVE “A importância do apoio”, em que mães contarão suas experiências e o quanto o apoio ou falta dele impactou no seu processo de amamentação.